The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 402828
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка
Track List
Side A
|A1
|Bullshit
|4:12
|A2
|Pharcyde
|4:20
|A3
|Groupie Therapy
|5:12
Side B
|B1
|Runnin'
|4:56
|B2
|She Said
|5:15
|B3
|Splattitorium
|2:58
|B4
|Somethin' That Means Somethin'
|3:31
|B5
|All Live
|0:51
Side C
|C1
|Drop
|5:35
|C2
|Hey You
|3:54
|C3
|Y?
|5:04
|C4
|It's All Good
|0:44
Side D
|D1
|Moment In Time
|2:44
|D2
|The Hustle
|5:34
|D3
|Little D
|1:31
|D4
|Devil Music
|4:12
|D5
|The E.N.D.
|4:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Side A
|A1
|Bullshit
|4:12
|A2
|Pharcyde
|4:20
|A3
|Groupie Therapy
|5:12
Side B
|B1
|Runnin'
|4:56
|B2
|She Said
|5:15
|B3
|Splattitorium
|2:58
|B4
|Somethin' That Means Somethin'
|3:31
|B5
|All Live
|0:51
Side C
|C1
|Drop
|5:35
|C2
|Hey You
|3:54
|C3
|Y?
|5:04
|C4
|It's All Good
|0:44
Side D
|D1
|Moment In Time
|2:44
|D2
|The Hustle
|5:34
|D3
|Little D
|1:31
|D4
|Devil Music
|4:12
|D5
|The E.N.D.
|4:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Pharcyde - Labcabincalifornia (0888072050013) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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