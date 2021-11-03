OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Django Unchained
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 402733
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537315703]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Django Unchained
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка
Track List
|A1
|James Russo (2) – Winged
|A2
|Luis Bacalov, Rocky Roberts – Django Theme Song (English Version)
|A3
|Ennio Morricone – The Braying Mule
|A4
|Jamie Foxx, Christoph Waltz – "In That Case Django, After You..."
|A5
|Luis Bacalov, Edda dell'Orso – Main Titles Theme Song (Lo Chiamavano King)
|A6
|Anthony Hamilton, Elayna Boynton – Freedom
|B1
|Don Johnson, Christoph Waltz – Five-Thousand-Dollar Nigga's And Gummy-Mouth Bitches
|B2
|Luis Bacalov – La Corsa (2nd Version)
|B3
|Don Straud – Sneaky Schultz And The Demise Of Sharp
|B4
|Jim Croce – I Got A Name
|B5
|Riz Ortolani – I Giorni Dell'Ira
|B6
|Rick Ross, Walton Goggins, Jamie Foxx – 100 Black Coffins
|C1
|Jerry Goldsmith, Pat Metheny – Nicaragua
|C2
|Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz – Hildi's Hot Box
|C3
|Ennio Morricone – Sister Sara's Theme
|C4
|Elisa – Ancora Qui
|C5
|James Brown, 2Pac, James Russo (2), Christoph Waltz, Jamie Foxx – Unchained (The Payback / Untouchable)
|D1
|John Legend – Who Did That To You?
|D2
|Brother Dege – Too Old To Die Young
|D3
|Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Stephen The Poker Player
|D4
|Ennio Morricone – Un Monumento
|D5
|Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Six Shots Two Guns
|D6
|Annibale, I Cantori Moderni – Trinity: Titoli
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537315703]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Django Unchained
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|James Russo (2) – Winged
|A2
|Luis Bacalov, Rocky Roberts – Django Theme Song (English Version)
|A3
|Ennio Morricone – The Braying Mule
|A4
|Jamie Foxx, Christoph Waltz – "In That Case Django, After You..."
|A5
|Luis Bacalov, Edda dell'Orso – Main Titles Theme Song (Lo Chiamavano King)
|A6
|Anthony Hamilton, Elayna Boynton – Freedom
|B1
|Don Johnson, Christoph Waltz – Five-Thousand-Dollar Nigga's And Gummy-Mouth Bitches
|B2
|Luis Bacalov – La Corsa (2nd Version)
|B3
|Don Straud – Sneaky Schultz And The Demise Of Sharp
|B4
|Jim Croce – I Got A Name
|B5
|Riz Ortolani – I Giorni Dell'Ira
|B6
|Rick Ross, Walton Goggins, Jamie Foxx – 100 Black Coffins
|C1
|Jerry Goldsmith, Pat Metheny – Nicaragua
|C2
|Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz – Hildi's Hot Box
|C3
|Ennio Morricone – Sister Sara's Theme
|C4
|Elisa – Ancora Qui
|C5
|James Brown, 2Pac, James Russo (2), Christoph Waltz, Jamie Foxx – Unchained (The Payback / Untouchable)
|D1
|John Legend – Who Did That To You?
|D2
|Brother Dege – Too Old To Die Young
|D3
|Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Stephen The Poker Player
|D4
|Ennio Morricone – Un Monumento
|D5
|Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Six Shots Two Guns
|D6
|Annibale, I Cantori Moderni – Trinity: Titoli
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Качественный звук
Постеры в комплекте
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Красивое, качественное издание саундтрека к вестерну Квентина Тарантино
Интересной находкой режиссёра, который лично составлял сборник, стало решение добавить некоторые песни с эффектом «старой пластинки».
Очень доволен покупкой:)
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественный звук
Постеры в комплекте
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Красивое, качественное издание саундтрека к вестерну Квентина Тарантино
Интересной находкой режиссёра, который лично составлял сборник, стало решение добавить некоторые песни с эффектом «старой пластинки».
Очень доволен покупкой:)