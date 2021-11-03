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OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка

1 Отзывы
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OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 1
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 2
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 3
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 4
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 5
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 6
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 7
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 8
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 9
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 10
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 11
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 12
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 13
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Django Unchained
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537315703]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Django Unchained
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка

Track List

A1James Russo (2) – Winged
A2Luis Bacalov, Rocky Roberts – Django Theme Song (English Version)
A3Ennio Morricone – The Braying Mule
A4Jamie Foxx, Christoph Waltz – "In That Case Django, After You..."
A5Luis Bacalov, Edda dell'Orso – Main Titles Theme Song (Lo Chiamavano King)
A6Anthony Hamilton, Elayna Boynton – Freedom
B1Don Johnson, Christoph Waltz – Five-Thousand-Dollar Nigga's And Gummy-Mouth Bitches
B2Luis Bacalov – La Corsa (2nd Version)
B3Don Straud – Sneaky Schultz And The Demise Of Sharp
B4Jim Croce – I Got A Name
B5Riz Ortolani – I Giorni Dell'Ira
B6Rick Ross, Walton Goggins, Jamie Foxx – 100 Black Coffins
C1Jerry Goldsmith, Pat Metheny – Nicaragua
C2Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz – Hildi's Hot Box
C3Ennio Morricone – Sister Sara's Theme
C4Elisa – Ancora Qui
C5James Brown, 2Pac, James Russo (2), Christoph Waltz, Jamie Foxx – Unchained (The Payback / Untouchable)
D1John Legend – Who Did That To You?
D2Brother Dege – Too Old To Die Young
D3Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Stephen The Poker Player
D4Ennio Morricone – Un Monumento
D5Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Six Shots Two Guns
D6Annibale, I Cantori Moderni – Trinity: Titoli



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка

03.11.2021
Глеб

Достоинства:
Качественный звук
Постеры в комплекте

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Красивое, качественное издание саундтрека к вестерну Квентина Тарантино
Интересной находкой режиссёра, который лично составлял сборник, стало решение добавить некоторые песни с эффектом «старой пластинки».
Очень доволен покупкой:)



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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602537315703]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Django Unchained
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1James Russo (2) – Winged
A2Luis Bacalov, Rocky Roberts – Django Theme Song (English Version)
A3Ennio Morricone – The Braying Mule
A4Jamie Foxx, Christoph Waltz – "In That Case Django, After You..."
A5Luis Bacalov, Edda dell'Orso – Main Titles Theme Song (Lo Chiamavano King)
A6Anthony Hamilton, Elayna Boynton – Freedom
B1Don Johnson, Christoph Waltz – Five-Thousand-Dollar Nigga's And Gummy-Mouth Bitches
B2Luis Bacalov – La Corsa (2nd Version)
B3Don Straud – Sneaky Schultz And The Demise Of Sharp
B4Jim Croce – I Got A Name
B5Riz Ortolani – I Giorni Dell'Ira
B6Rick Ross, Walton Goggins, Jamie Foxx – 100 Black Coffins
C1Jerry Goldsmith, Pat Metheny – Nicaragua
C2Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz – Hildi's Hot Box
C3Ennio Morricone – Sister Sara's Theme
C4Elisa – Ancora Qui
C5James Brown, 2Pac, James Russo (2), Christoph Waltz, Jamie Foxx – Unchained (The Payback / Untouchable)
D1John Legend – Who Did That To You?
D2Brother Dege – Too Old To Die Young
D3Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Stephen The Poker Player
D4Ennio Morricone – Un Monumento
D5Samuel L. Jackson, Jamie Foxx – Six Shots Two Guns
D6Annibale, I Cantori Moderni – Trinity: Titoli


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.11.2021
Глеб

Достоинства:
Качественный звук
Постеры в комплекте

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Красивое, качественное издание саундтрека к вестерну Квентина Тарантино
Интересной находкой режиссёра, который лично составлял сборник, стало решение добавить некоторые песни с эффектом «старой пластинки».
Очень доволен покупкой:)


OST - Django Unchained (Various Artists) (0602537315703) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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