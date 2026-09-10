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Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка

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Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 1
Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 2
Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 3
Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 4
Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 5
Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 6
Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Peter Criss
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 1
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 2
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 3
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 4
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 5
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 6
  • Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402401
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537794782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Peter Criss
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Im Gonna Love You, You Matter To Me, Tossin And Turnin, Dont You Let Me Down, Thats The Kind Of Sugar Papa Likes, Easy Thing, Rock Me Baby, Kiss The Girl Goodbye, Hooked On Rock And Roll, I Cant Stop The Rain
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка

Track List

A1I'm Gonna Love You3:18
A2You Matter To Me3:15
A3Tossin' And Turnin'3:58
A4Don't You Let Me Down3:38
A5That's The Kind Of Sugar Papa Likes2:58
B1Easy Thing3:53
B2Rock Me Baby2:50
B3Kiss The Girl Goodbye2:46
B4Hooked On Rock And Roll3:37
B5I Can't Stop The Rain4:25

Отзывы о товаре Kiss - Peter Criss (0602537794782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537794782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
Peter Criss
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Im Gonna Love You, You Matter To Me, Tossin And Turnin, Dont You Let Me Down, Thats The Kind Of Sugar Papa Likes, Easy Thing, Rock Me Baby, Kiss The Girl Goodbye, Hooked On Rock And Roll, I Cant Stop The Rain
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1I'm Gonna Love You3:18
A2You Matter To Me3:15
A3Tossin' And Turnin'3:58
A4Don't You Let Me Down3:38
A5That's The Kind Of Sugar Papa Likes2:58
B1Easy Thing3:53
B2Rock Me Baby2:50
B3Kiss The Girl Goodbye2:46
B4Hooked On Rock And Roll3:37
B5I Can't Stop The Rain4:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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