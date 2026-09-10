Dr. Dre - 2001 (0602577656897) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dr. Dre
Альбом (сингл)
2001
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577656897
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dr. Dre
Альбом (сингл)
2001
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dr. Dre - 2001 (0602577656897) виниловая пластинка
Студийный альбом американского рэпера и продюсера Dr. Dre, вышедший в 1999 году. На альбоме также представлены такие рэперы, как Snoop Dogg, Hittman, Eminem, Xzibit, Nate Dogg и другие. Эта пластинка — продолжение альбома 1992 года — The Chronic, ставшего классикой хип-хопа. В 2001 году вошёл в чарты Billboard на втором месте. Уже в 2000 году альбом 2001 был удостоен шестикратной платины по сертификации RIAA. В США на июль 2008 года было продано 7,23 миллиона экземпляров альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитAlcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитPaul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитPink Floyd - Pompeii Anno Domini MCMLXXI D.C. (0198028762311) ви...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитPaloma Faith - A Perfect Contradiction (coloured) (0198028160919...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитMike & The Mechanics - Looking Back - Living The Years (08880726...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Bohemian Rhapsody (Queen) (0602567988724) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Des...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 2 (Alexandre Des...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитOST - Harry Potter And The Half-Blood Prince (Nicholas Hooper) (...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитBrandy - Afrodisiac (coloured) (0081227813710) виниловая пластин...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577656897
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dr. Dre
Альбом (сингл)
2001
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Студийный альбом американского рэпера и продюсера Dr. Dre, вышедший в 1999 году. На альбоме также представлены такие рэперы, как Snoop Dogg, Hittman, Eminem, Xzibit, Nate Dogg и другие. Эта пластинка — продолжение альбома 1992 года — The Chronic, ставшего классикой хип-хопа. В 2001 году вошёл в чарты Billboard на втором месте. Уже в 2000 году альбом 2001 был удостоен шестикратной платины по сертификации RIAA. В США на июль 2008 года было продано 7,23 миллиона экземпляров альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dr. Dre - 2001 (0602577656897) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dr. Dre - 2001 (0602577656897) виниловая пластинка