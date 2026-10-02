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Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Cliff
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753767160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Cliff
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Регги
Трек-лист
You Can Get It If You Really Want, Wild World, Viet Nam, Many Rivers To Cross, Struggling Man, Wonderful World, Beautiful People, Sitting In Limbo, Trapped, Shelter Of Your Love, Hard Road To Travel, Hello Sunshine, The Harder They Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка

Track List

A1You Can Get It If You Really Want
A2Wild World
A3Viet Nam
A4Many Rivers To Cross
A5Struggling Man
A6Wonderful World, Beautiful People
B1Sitting In Limbo
B2Trapped
B3Shelter Of Your Love
B4Hard Road To Travel
B5Hello Sunshine
B6The Harder They Come



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753767160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Jimmy Cliff
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Регги
Трек-лист
You Can Get It If You Really Want, Wild World, Viet Nam, Many Rivers To Cross, Struggling Man, Wonderful World, Beautiful People, Sitting In Limbo, Trapped, Shelter Of Your Love, Hard Road To Travel, Hello Sunshine, The Harder They Come
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1You Can Get It If You Really Want
A2Wild World
A3Viet Nam
A4Many Rivers To Cross
A5Struggling Man
A6Wonderful World, Beautiful People
B1Sitting In Limbo
B2Trapped
B3Shelter Of Your Love
B4Hard Road To Travel
B5Hello Sunshine
B6The Harder They Come


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Cliff - Best Of (0600753767160) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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