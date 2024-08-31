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Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 1
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 3
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 4
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 5
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 6
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 7
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 8
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 9
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 10
Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Get A Grip
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 3
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 4
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 5
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 6
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 7
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 8
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 9
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 10
  • Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401579
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547954398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Get A Grip
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Intro, Eat The Rich, Get A Grip, Fever, Livin' On The Edge, Flesh, Walk On Down, Shut Up And Dance, Cryin', Gotta Love It, Crazy, Line Up, Can't Stop Messin', Amazing, Boogie Man
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка

Track List

A1Intro0:24
A2Eat The Rich4:10
A3Get A Grip3:58
A4Fever4:14
A5Livin' On The Edge6:07
B1Flesh5:56
B2Walk On Down3:38
B3Shut Up And Dance4:56
C1Cryin'5:08
C2Gotta Love It5:58
C3Crazy5:17
D1Line Up4:03
D2Amazing5:56
D3Boogie Man2:15



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Полное несоответсвие фотографиям, абсолютный обман



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547954398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Get A Grip
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Intro, Eat The Rich, Get A Grip, Fever, Livin' On The Edge, Flesh, Walk On Down, Shut Up And Dance, Cryin', Gotta Love It, Crazy, Line Up, Can't Stop Messin', Amazing, Boogie Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Intro0:24
A2Eat The Rich4:10
A3Get A Grip3:58
A4Fever4:14
A5Livin' On The Edge6:07
B1Flesh5:56
B2Walk On Down3:38
B3Shut Up And Dance4:56
C1Cryin'5:08
C2Gotta Love It5:58
C3Crazy5:17
D1Line Up4:03
D2Amazing5:56
D3Boogie Man2:15


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Полное несоответсвие фотографиям, абсолютный обман


Aerosmith - Get A Grip (0602547954398) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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