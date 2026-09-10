2Pac - Greatest Hits (0602567965411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 2Pac - Greatest Hits (0602567965411) виниловая пластинка
Переиздание коллекция хитов американского хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. оригинальный сборник вышел в 1998 году. Издание на четырех черных виниловых пластинках. Тупак Амару Шакур - хип-хоп исполнитель, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк. Является одним из величайших и наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории. По состоянию на 2007 год, Шакур продал более 75 миллионов записей по всему миру. Его двойной студийный альбом, All Eyez On Me, а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке The 100 Greatest Artists Of All Time (100 величайших исполнителей всех времен). Тупак оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп исполнителей, включая Eminem, Snoop Dogg, Nas, Wiz Khalifa, Lil Wayne, Drake, Kendrick Lamar, 50 Cent, The Game, ASAP Rocky и многих других.
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