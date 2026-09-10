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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100112 128x171 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100112 128x171

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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100112 128x171
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
5 160 руб.  6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399752
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
1.92х0.14х0.14
Вес, кг.
23

Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100112 128x171

Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Мощность электропривода 24 Вт/38 Вт скорость вращения двигателя 15 об/мин. Используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартом. Длина кабеля 5 м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием, для моделей с шириной полотна больше 250 см корпус квадратного сечения. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения с полимерным покрытием диаметром 16 мм и 20 мм для экранов с квадратным сечением корпуса. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100112 128x171




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Мощность электропривода 24 Вт/38 Вт скорость вращения двигателя 15 об/мин. Используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартом. Длина кабеля 5 м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием, для моделей с шириной полотна больше 250 см корпус квадратного сечения. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения с полимерным покрытием диаметром 16 мм и 20 мм для экранов с квадратным сечением корпуса. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
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Доставка
Отзывы


Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100112 128x171 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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