Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA
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Характеристики
Тип товара
Проектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%7 100 руб. 9 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399694
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х10
Вес, кг.
1.75
Описание товара Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA
Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA создает точную проекцию без видимых пикселей и потери яркости на расстояние до 3,2 метров. Источником мультимедиа файлов может быть USB флеш-карта или карта памяти SD. Встроенный динамик обеспечит отличное качество звука. Проектор управляется операционной системой Android, что расширяет мультимедийные возможности устройства.
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Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA создает точную проекцию без видимых пикселей и потери яркости на расстояние до 3,2 метров. Источником мультимедиа файлов может быть USB флеш-карта или карта памяти SD. Встроенный динамик обеспечит отличное качество звука. Проектор управляется операционной системой Android, что расширяет мультимедийные возможности устройства.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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