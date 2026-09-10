Автомобиль коммунальный "Престиж" 71743
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 030 руб. 1 734 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х17
Вес, кг.
1.12
Описание товара Автомобиль коммунальный "Престиж" 71743
Коммунальный автомобиль всегда вызывает у детей повышенный интерес из-за своих функциональных особенностей. Конструкция автомобиля «Престиж» предполагает наличие колёс на трёх железных осях. Кузов выглядит очень реалистично. В комплект входит мусорный бак на колёсиках, который опрокидывается в кузов мусоровоза специальным рычагом. Также на крыше кузова имеется люк. Изготовлена игрушка из качественных материалов, она дополнит автопарк любого малыша и сделает игру ещё интереснее!
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Коммунальный автомобиль всегда вызывает у детей повышенный интерес из-за своих функциональных особенностей. Конструкция автомобиля «Престиж» предполагает наличие колёс на трёх железных осях. Кузов выглядит очень реалистично. В комплект входит мусорный бак на колёсиках, который опрокидывается в кузов мусоровоза специальным рычагом. Также на крыше кузова имеется люк. Изготовлена игрушка из качественных материалов, она дополнит автопарк любого малыша и сделает игру ещё интереснее!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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