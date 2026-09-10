Top.Mail.Ru
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 1
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 2
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 3
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 4
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 5
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 6
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396952
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
640

Описание товара Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic

Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 Blue Basic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...