Тонер-картридж Kyocera TK-5205K (1T02R50NL0) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-5205K (1T02R50NL0) Black
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни. Используя альтруистическую философию и располагая уникальной системой управления, группа компаний Kyocera делает упор на социальную ответственность благодаря укреплению доверия между заинтересованными лицами, устойчивому росту и благоприятному воздействию на окружающую среду и общество. Узнайте подробнее о нашей истории, традициях управления и корпоративной социальной ответственности (CSR) по ссылкам ниже.
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