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Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый

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Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 1
Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 2
Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 3
Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 1
  • Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 2
  • Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 3
  • Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395248
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, кг.
1.53

Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый

Утюг Scarlett SC-SI30K56 с пластиковым корпусом розового цвета снабжен идеально гладкой подошвой с керамическим покрытием KeramoPro, которая обеспечивает отличное скольжение и бережное отношение ко всем видам тканей. Прибор мощностью 2400 Вт легко скользит по поверхности любой ткани и может эффективно отпаривать вещи, постоянно выдавая до 35 граммов пара в минуту в режиме глажения с паром. В режиме парового удара создает 140 гр. пара в минуту, расправляя даже самые непослушные складки.

Отзывы о товаре Утюг Scarlett SC-SI30K56 розовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Утюги
Описание
Утюг Scarlett SC-SI30K56 с пластиковым корпусом розового цвета снабжен идеально гладкой подошвой с керамическим покрытием KeramoPro, которая обеспечивает отличное скольжение и бережное отношение ко всем видам тканей. Прибор мощностью 2400 Вт легко скользит по поверхности любой ткани и может эффективно отпаривать вещи, постоянно выдавая до 35 граммов пара в минуту в режиме глажения с паром. В режиме парового удара создает 140 гр. пара в минуту, расправляя даже самые непослушные складки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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