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Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927

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Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 1
Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 2
Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 3
Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 4
Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 5
Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 1
  • Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 2
  • Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 3
  • Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 4
  • Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 5
  • Конструктор &quot;Семья&quot; 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 350 руб.  2 295 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394968
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
235 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х14
Вес, кг.
1.29

Описание товара Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927

Название конструктора «Семья» говорит само за себя. В ходе игры с этим конструктором у малыша формируется представление о ценностях семьи и дома. Малыш занимается строительством домика и одновременно знакомится с животными, которые представлены в конструкторе в качестве полноценных членов семьи. Яркое оформление способствует изучению цвета, а наличие фигурок позволяет придумывать различные сценарии для игры. Элементы конструктора-решётки имеют удобную форму и соединяются как пазлы. Конструктор способствует развитию практических навыков моделирования, творческого мышления и воображения у детей. Родители могут помочь малышу в сборке конструктора, а значит, семья проведёт больше времени вместе!

Отзывы о товаре Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
235 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Название конструктора «Семья» говорит само за себя. В ходе игры с этим конструктором у малыша формируется представление о ценностях семьи и дома. Малыш занимается строительством домика и одновременно знакомится с животными, которые представлены в конструкторе в качестве полноценных членов семьи. Яркое оформление способствует изучению цвета, а наличие фигурок позволяет придумывать различные сценарии для игры. Элементы конструктора-решётки имеют удобную форму и соединяются как пазлы. Конструктор способствует развитию практических навыков моделирования, творческого мышления и воображения у детей. Родители могут помочь малышу в сборке конструктора, а значит, семья проведёт больше времени вместе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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