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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 350 руб.
2 295
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394968
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Описание товара Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927
Название конструктора «Семья» говорит само за себя. В ходе игры с этим конструктором у малыша формируется представление о ценностях семьи и дома. Малыш занимается строительством домика и одновременно знакомится с животными, которые представлены в конструкторе в качестве полноценных членов семьи. Яркое оформление способствует изучению цвета, а наличие фигурок позволяет придумывать различные сценарии для игры. Элементы конструктора-решётки имеют удобную форму и соединяются как пазлы. Конструктор способствует развитию практических навыков моделирования, творческого мышления и воображения у детей. Родители могут помочь малышу в сборке конструктора, а значит, семья проведёт больше времени вместе!
Название конструктора «Семья» говорит само за себя. В ходе игры с этим конструктором у малыша формируется представление о ценностях семьи и дома. Малыш занимается строительством домика и одновременно знакомится с животными, которые представлены в конструкторе в качестве полноценных членов семьи. Яркое оформление способствует изучению цвета, а наличие фигурок позволяет придумывать различные сценарии для игры. Элементы конструктора-решётки имеют удобную форму и соединяются как пазлы. Конструктор способствует развитию практических навыков моделирования, творческого мышления и воображения у детей. Родители могут помочь малышу в сборке конструктора, а значит, семья проведёт больше времени вместе!
Конструктор "Семья" 235 деталей в мешке Полесье 0927 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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