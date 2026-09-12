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Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке

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Конструктор &quot;Танк 4&quot; 543 детали в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Танк 4&quot; 543 детали в коробке - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Танк 4&quot; 543 детали в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Танк 4&quot; 543 детали в коробке - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701002
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
543 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х9
Вес, г.
750

Описание товара Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке

Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Конструктор Вторая Мировая Война от Sluban - уникальный набор, который позволяет собрать немецкий танк Pz IV c экипажем или самоходную артиллерийскую установку Nashorn. Это не просто макет танка, это целая игровая ситуация, которая включает в себя и команду, пытающуюся уничтожить этот самый танк. В комплекте 3 фигурки персонажей. Детали конструктора совместимы с другими наборами и производителями. Ребенок сможет часами играть с этим конструктором, придумывая разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление.

Отзывы о товаре Конструктор "Танк 4" 543 детали в коробке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
543 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Конструктор Вторая Мировая Война от Sluban - уникальный набор, который позволяет собрать немецкий танк Pz IV c экипажем или самоходную артиллерийскую установку Nashorn. Это не просто макет танка, это целая игровая ситуация, которая включает в себя и команду, пытающуюся уничтожить этот самый танк. В комплекте 3 фигурки персонажей. Детали конструктора совместимы с другими наборами и производителями. Ребенок сможет часами играть с этим конструктором, придумывая разные истории и комбинируя детали. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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