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Игра настольная "Кет-Бенд", 44 Котенка VladiToys VT8055-08 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра настольная "Кет-Бенд", 44 Котенка VladiToys VT8055-08

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Игра настольная &quot;Кет-Бенд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото 1
Игра настольная &quot;Кет-Бенд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото 2
Игра настольная &quot;Кет-Бенд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
2
  • Игра настольная &quot;Кет-Бенд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото 1
  • Игра настольная &quot;Кет-Бенд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото 2
  • Игра настольная &quot;Кет-Бенд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
480 руб.  1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394854
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Характеристики

Бренд
VladiToys
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
картон, пластик
Комплектация
55 игральных карт, звонок, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х6
Вес, г.
429

Описание товара Игра настольная "Кет-Бенд", 44 Котенка VladiToys VT8055-08

Настольная игра развивает логическое мышление, воображение, речь и коммуникативные навыки.

Отзывы о товаре Игра настольная "Кет-Бенд", 44 Котенка VladiToys VT8055-08




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Характеристики
Бренд
VladiToys
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
картон, пластик
Комплектация
55 игральных карт, звонок, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра развивает логическое мышление, воображение, речь и коммуникативные навыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра настольная "Кет-Бенд", 44 Котенка VladiToys VT8055-08 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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