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Игра настольная "Мяу-Ленд", 44 Котенка VladiToys VT8022-04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра настольная "Мяу-Ленд", 44 Котенка VladiToys VT8022-04

1 Отзывы
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Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 1
Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 2
Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 3
Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
  • Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 1
  • Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 2
  • Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 3
  • Игра настольная &quot;Мяу-Ленд&quot;, 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
360 руб.  1 071 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394802
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Характеристики

Бренд
VladiToys
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Комплектация
2 колеса фортуны, 45 деталей домика, 20 карточек с заданиями, инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
194

Описание товара Игра настольная "Мяу-Ленд", 44 Котенка VladiToys VT8022-04

Цель игры — построить больше всего домиков. Домик состоит из трех частей: первого этажа, второго этажа и крыши. Игра развивает логику, мышление, мелкую моторику, фантазию.

Отзывы о товаре Игра настольная "Мяу-Ленд", 44 Котенка VladiToys VT8022-04

Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
классная игра, дочкам 5 лет, очень понравилась, простые правила



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VladiToys
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, семейная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Комплектация
2 колеса фортуны, 45 деталей домика, 20 карточек с заданиями, инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Цель игры — построить больше всего домиков. Домик состоит из трех частей: первого этажа, второго этажа и крыши. Игра развивает логику, мышление, мелкую моторику, фантазию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
классная игра, дочкам 5 лет, очень понравилась, простые правила


Игра настольная "Мяу-Ленд", 44 Котенка VladiToys VT8022-04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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