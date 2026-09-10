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Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240)

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Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 1
Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 2
Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 3
Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 4
Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 5
Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 6
Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
24 мм, 9 мм, 7 мм
Увеличение, крат
10х, 20х, 30х
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 1
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 2
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 3
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 4
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 5
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 6
  • Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391712
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
24 мм, 9 мм, 7 мм
Увеличение, крат
10х, 20х, 30х
Габариты
84 х 46 х 18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240)

Корпус лупы и оправа изготовлены из пластика. Оправа с линзами сдвигается внутрь корпуса, при этом, в сложенном состояние лупа занимает место не больше спичечного коробка. Подсветка автоматически включается при выдвижении блока с линзами в крайнее положение. Сверху на оправе предусмотрен переключатель подсветки: подсветка поля 10-кратной линзы, подсветка поля 30-кратной линзы и УФ подсветка (только для поля зрения 10-кратной линзы). На нижней части оправы расположены три светодиода. Светодиод УФ подсветки предназначен для проверки, например, купюр. Подсветка светодиодами белого цвета значительно улучшает условия «рассматривания» предметов, так как, ввиду большого увеличения этих линз, требуется достаточное освещение их поля зрения (что бы объект не выглядел слишком тёмным). Стильное оформление корпуса: чёрные и белые элементы и пластиковая вставка на лицевой стороне, имитирующая тиснёную кожу. Лупа Veber предназначена для рассматривания мелких и очень мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.

Отзывы о товаре Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240)




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупы
Диаметр линзы, мм
24 мм, 9 мм, 7 мм
Увеличение, крат
10х, 20х, 30х
Габариты
84 х 46 х 18 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус лупы и оправа изготовлены из пластика. Оправа с линзами сдвигается внутрь корпуса, при этом, в сложенном состояние лупа занимает место не больше спичечного коробка. Подсветка автоматически включается при выдвижении блока с линзами в крайнее положение. Сверху на оправе предусмотрен переключатель подсветки: подсветка поля 10-кратной линзы, подсветка поля 30-кратной линзы и УФ подсветка (только для поля зрения 10-кратной линзы). На нижней части оправы расположены три светодиода. Светодиод УФ подсветки предназначен для проверки, например, купюр. Подсветка светодиодами белого цвета значительно улучшает условия «рассматривания» предметов, так как, ввиду большого увеличения этих линз, требуется достаточное освещение их поля зрения (что бы объект не выглядел слишком тёмным). Стильное оформление корпуса: чёрные и белые элементы и пластиковая вставка на лицевой стороне, имитирующая тиснёную кожу. Лупа Veber предназначена для рассматривания мелких и очень мелких предметов и деталей, например в филателии, нумизматике, геммологии.
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Лупа Veber 774-3ZX, 10х, 20х, 30х (26240) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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