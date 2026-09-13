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Лампа для лупы 8611 (G10q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа для лупы 8611 (G10q)

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Лампа для лупы 8611 (G10q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709852
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Характеристики

Бренд
Veber
Дополнительно
Диаметр (внешний) 121 мм; Диаметр (внутренний) 95 мм; Диаметр трубки 12 мм
Габариты
121x12 мм
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
100

Описание товара Лампа для лупы 8611 (G10q)

Кольцевая люминесцентная (флуоресцентная) лампа для использования в лупе-лампе Veber 8611.

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Характеристики
Бренд
Veber
Дополнительно
Диаметр (внешний) 121 мм; Диаметр (внутренний) 95 мм; Диаметр трубки 12 мм
Габариты
121x12 мм
Описание
Кольцевая люминесцентная (флуоресцентная) лампа для использования в лупе-лампе Veber 8611.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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