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Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой

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Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 1
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 2
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 3
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 4
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 5
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 6
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 7
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 8
Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
измерительная
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 1
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 2
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 3
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 4
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 5
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 6
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 7
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 8
  • Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
880 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700608
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
измерительная
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
9.7х8.7х4.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой

Измерительная лупа Veber MG5055 с подсветкой предназначена для точных линейных измерений на плоских поверхностях с помощью градуированной шкалы (цена деления 0.5 мм). Этот инструмент идеально подходит для измерения размеров дефектов, неровностей, резьбы и других характеристик на разных изделиях. Лупа Veber MG5055 может применяться в разных сферах: от коллекционирования марок и монет до медицины, типографии и микроэлектроники.

Отзывы о товаре Лупа Veber MG5055 измерительная с подсветкой

Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее, лупа свои функции выполняет, проверить коэффициент увеличения нет возможности но на первый взгляд увеличивает, но возможно и не на 20х крат при выдвинутом окуляре. Линейка имеется и метрическая и дюймовая, хотелось бы, чтоб линейка располагалась нулем слева, вертикально и вправо метрическая и потом уже на оставшемся дюймовая разметка. Имеется подсветка с достаточным освещением и инфракрасная подсветка для проверки денежных купюр. Ручка есть, но как на мой взгляд, короткая, больше наверное для женских ручек. К приобретению рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
складная
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
измерительная
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
9.7х8.7х4.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительная лупа Veber MG5055 с подсветкой предназначена для точных линейных измерений на плоских поверхностях с помощью градуированной шкалы (цена деления 0.5 мм). Этот инструмент идеально подходит для измерения размеров дефектов, неровностей, резьбы и других характеристик на разных изделиях. Лупа Veber MG5055 может применяться в разных сферах: от коллекционирования марок и монет до медицины, типографии и микроэлектроники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее, лупа свои функции выполняет, проверить коэффициент увеличения нет возможности но на первый взгляд увеличивает, но возможно и не на 20х крат при выдвинутом окуляре. Линейка имеется и метрическая и дюймовая, хотелось бы, чтоб линейка располагалась нулем слева, вертикально и вправо метрическая и потом уже на оставшемся дюймовая разметка. Имеется подсветка с достаточным освещением и инфракрасная подсветка для проверки денежных купюр. Ручка есть, но как на мой взгляд, короткая, больше наверное для женских ручек. К приобретению рекомендую!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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