Top.Mail.Ru
Лупа L -23-I (налобная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа L -23-I (налобная)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа L -23-I (налобная) - фото 1
Лупа L -23-I (налобная) - фото 2
Лупа L -23-I (налобная) - фото 3
Лупа L -23-I (налобная) - фото 4
Лупа L -23-I (налобная) - фото 5
Лупа L -23-I (налобная) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
часовая/ювелирная
Конструкция лупы
налобная
Диаметр линзы, мм
29
Увеличение, крат
17
  • Лупа L -23-I (налобная) - фото 1
  • Лупа L -23-I (налобная) - фото 2
  • Лупа L -23-I (налобная) - фото 3
  • Лупа L -23-I (налобная) - фото 4
  • Лупа L -23-I (налобная) - фото 5
  • Лупа L -23-I (налобная) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709854
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
часовая/ювелирная
Конструкция лупы
налобная
Диаметр линзы, мм
29
Увеличение, крат
17
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: батареи типа ААА, 4 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
100

Описание товара Лупа L -23-I (налобная)

Увеличение 1,8x-4,8x, размер линзы 88x29 мм, налобная, дополнительная откидная пара линз и поворотная линза, ремешок на липучке. Применение: мелкий ремонт, радиотехника, при ювелирных работах и т. д. Увеличение: две прямоугольных линзы размером: 44x29 мм каждая плюс круглая поворотная линза диаметром 29 мм. Дополнительная откидная пара линз на пружине находится внутри козырька. Ремешок с липучкой позволяет закрепить лупу на голове наблюдателя. Устройство крепления позволяет поднимать козырек с линзами и оставлять его в фиксированном (поднятом) положении.

Отзывы о товаре Лупа L -23-I (налобная)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
часовая/ювелирная
Конструкция лупы
налобная
Диаметр линзы, мм
29
Увеличение, крат
17
Материал линзы
пластик
Дополнительно
питание: батареи типа ААА, 4 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличение 1,8x-4,8x, размер линзы 88x29 мм, налобная, дополнительная откидная пара линз и поворотная линза, ремешок на липучке. Применение: мелкий ремонт, радиотехника, при ювелирных работах и т. д. Увеличение: две прямоугольных линзы размером: 44x29 мм каждая плюс круглая поворотная линза диаметром 29 мм. Дополнительная откидная пара линз на пружине находится внутри козырька. Ремешок с липучкой позволяет закрепить лупу на голове наблюдателя. Устройство крепления позволяет поднимать козырек с линзами и оставлять его в фиксированном (поднятом) положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа L -23-I (налобная) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...