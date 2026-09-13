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Лупа Veber MG15X60 с ручкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Veber MG15X60 с ручкой

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Лупа Veber MG15X60 с ручкой - фото 1
Лупа Veber MG15X60 с ручкой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
15
  • Лупа Veber MG15X60 с ручкой - фото 1
  • Лупа Veber MG15X60 с ручкой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709843
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
15
Материал ручки
бамбук
Материал линзы
оптическое стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Лупа Veber MG15X60 с ручкой

Ручная лупа Veber MG15X60 — удобный инструмент для работы с мелкими предметами. Она увеличивает изображение в 15 раз благодаря линзе диаметром 60 мм, изготовленной из качественного оптического стекла. Ручка лупы сделана из бамбука, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Алюминиевая оправа с защитным покрытием придает инструменту долговечность и стильный внешний вид. Лупа Veber MG15X60 с кратностью увеличения 15х подходит для различных задач: чтения мелкого текста, работы с электронными компонентами, занятий творчеством и хобби, а также для осмотра любых мелких деталей.

Отзывы о товаре Лупа Veber MG15X60 с ручкой




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Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
15
Материал ручки
бамбук
Материал линзы
оптическое стекло
Страна производитель
Китай
Описание
Ручная лупа Veber MG15X60 — удобный инструмент для работы с мелкими предметами. Она увеличивает изображение в 15 раз благодаря линзе диаметром 60 мм, изготовленной из качественного оптического стекла. Ручка лупы сделана из бамбука, что делает ее легкой и удобной для длительного использования. Алюминиевая оправа с защитным покрытием придает инструменту долговечность и стильный внешний вид. Лупа Veber MG15X60 с кратностью увеличения 15х подходит для различных задач: чтения мелкого текста, работы с электронными компонентами, занятий творчеством и хобби, а также для осмотра любых мелких деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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