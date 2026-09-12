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Лупа Veber MG755 с подсветкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа Veber MG755 с подсветкой

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Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 1
Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 2
Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 3
Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 4
Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 5
Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
55, 21
  • Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 1
  • Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 2
  • Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 3
  • Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 4
  • Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 5
  • Лупа Veber MG755 с подсветкой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700609
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
55, 21
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
18.7х8х2.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х4
Вес, г.
100

Описание товара Лупа Veber MG755 с подсветкой

Стильная лупа Veber MG755 с рукояткой и светодиодной подсветкой предназначена для работы с мелкими предметами. Она обеспечивает увеличение 7x через основную линзу диаметром 55 мм и 20x через дополнительную линзу диаметром 21 мм. Такое сочетание разных увеличений позволяет детально рассматривать объекты различного размера: основная линза подходит для общего обзора, а дополнительная — для изучения мельчайших деталей. Черно-белый дизайн корпуса лупы сочетает в себе строгость и элегантность, создавая визуальную гармонию и подчеркивая функциональность устройства. Лупу удобно использовать как при дневном свете, так и с включенной светодиодной LED подсветкой. Вокруг основной линзы расположено восемь светодиодов, обеспечивающих равномерное освещение объекта. Вспомогательная линза оснащена отдельной светодиодной лампочкой, которая точно освещает центральную область.

Отзывы о товаре Лупа Veber MG755 с подсветкой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
просмотровая
Диаметр линзы, мм
55, 21
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
18.7х8х2.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная лупа Veber MG755 с рукояткой и светодиодной подсветкой предназначена для работы с мелкими предметами. Она обеспечивает увеличение 7x через основную линзу диаметром 55 мм и 20x через дополнительную линзу диаметром 21 мм. Такое сочетание разных увеличений позволяет детально рассматривать объекты различного размера: основная линза подходит для общего обзора, а дополнительная — для изучения мельчайших деталей. Черно-белый дизайн корпуса лупы сочетает в себе строгость и элегантность, создавая визуальную гармонию и подчеркивая функциональность устройства. Лупу удобно использовать как при дневном свете, так и с включенной светодиодной LED подсветкой. Вокруг основной линзы расположено восемь светодиодов, обеспечивающих равномерное освещение объекта. Вспомогательная линза оснащена отдельной светодиодной лампочкой, которая точно освещает центральную область.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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