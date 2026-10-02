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Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка

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Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка - фото 1
Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
OLE COLTRANE
Жанр
Jazz, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка - фото 1
  • Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387451
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COLTRANE, JOHN
filter_none Товар входит в коллекцию COLTRANE, JOHN

Коллекция COLTRANE, JOHN


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
OLE COLTRANE
Жанр
Jazz, Fusion
Трек-лист
Ol?, Dahomey Dance, Aisha
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка

"Ole Coltrane" - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1961 году. Это один из лучших альбомов Колтрейна, наделенный прекрасной командой музыкантов, которые искали пространство для самовыражения, но оставались в рамках аранжировок и тем.

Джон Уильям Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах.

Tracklist

  1. Ol?
  2. Dahomey Dance
  3. Aisha

Отзывы о товаре Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
OLE COLTRANE
Жанр
Jazz, Fusion
Трек-лист
Ol?, Dahomey Dance, Aisha
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Ole Coltrane" - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1961 году. Это один из лучших альбомов Колтрейна, наделенный прекрасной командой музыкантов, которые искали пространство для самовыражения, но оставались в рамках аранжировок и тем.

Джон Уильям Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах.

Tracklist

  1. Ol?
  2. Dahomey Dance
  3. Aisha
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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