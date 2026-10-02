Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка
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Коллекция COLTRANE, JOHN
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В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитColtrane, John, Coltrane (5060397601810) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитColtrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка
"Ole Coltrane" - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1961 году. Это один из лучших альбомов Колтрейна, наделенный прекрасной командой музыкантов, которые искали пространство для самовыражения, но оставались в рамках аранжировок и тем.
Джон Уильям Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах.
Tracklist
- Ol?
- Dahomey Dance
- Aisha
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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"Ole Coltrane" - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1961 году. Это один из лучших альбомов Колтрейна, наделенный прекрасной командой музыкантов, которые искали пространство для самовыражения, но оставались в рамках аранжировок и тем.
Джон Уильям Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах.
Tracklist
- Ol?
- Dahomey Dance
- Aisha
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Coltrane, John, Ole Coltrane (5060397601551) виниловая пластинка