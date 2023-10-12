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Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BECK, JEFF
filter_none Товар входит в коллекцию BECK, JEFF

Коллекция BECK, JEFF


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка

Track List

A1Led Boots
A2Come Dancing
A3Goodbye Porh Pye Hat
A4Head For The Backstage Pass
B1Blue Wind
B2Sophie
B3Play With Me
B4Love Is Green

Отзывы о товаре Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка

12.10.2023
Михаил

Достоинства:
Крутой альбом.
Достойный звук!

Недостатки:
нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Led Boots
A2Come Dancing
A3Goodbye Porh Pye Hat
A4Head For The Backstage Pass
B1Blue Wind
B2Sophie
B3Play With Me
B4Love Is Green
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.10.2023
Михаил

Достоинства:
Крутой альбом.
Достойный звук!

Недостатки:
нет


Jeff Beck - Wired (coloured) (0194397926118) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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