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Зажим Falcon eyes CL-35F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим Falcon eyes CL-35F

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Зажим Falcon eyes CL-35F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим для света
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
20x20x20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 38439
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим для света
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
20x20x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Зажим Falcon eyes CL-35F

Falcon Eyes CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Также можно использовать для установки перекладины на стойку. Зажим изготовлен из алюминия, втулка — из прочного пластика. Falcon Eyes CL-35FL можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.

Отзывы о товаре Зажим Falcon eyes CL-35F




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим для света
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
20x20x20
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Также можно использовать для установки перекладины на стойку. Зажим изготовлен из алюминия, втулка — из прочного пластика. Falcon Eyes CL-35FL можно использовать в комбинации с различными системами крепления для получения посадочных мест другого типа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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