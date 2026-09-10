Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, щеточка для чистки
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
5 550 руб.
9 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383093
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Описание товара Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000
Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка.
Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.
Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка.
Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.
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