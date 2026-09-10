Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
насадки, щетка для очистки, футляр
Подсветка
есть
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383094
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
насадки, щетка для очистки, футляр
Подсветка
есть
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
400
Описание товара Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000
Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут! Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
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Теги товара: с подсветкой
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
насадки, щетка для очистки, футляр
Подсветка
есть
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут! Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног
Теги товара: с подсветкой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног
Теги товара: с подсветкой
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