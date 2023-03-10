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Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black

6 Отзывы
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Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
340 руб.  710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 381671
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black
340 руб. -52%
710 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EasyPrint
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black

Картриджи для струйных принтеров EasyPrint созданы для тех, кто ценит качество и эффективность. Эти струйные картриджи отличаются повышенной емкостью, что обеспечивает длительный срок службы и снижает необходимость в частой замене. Бренд EasyPrint гарантирует стабильную печать без потери качества, обеспечивая яркие и четкие изображения. Эти картриджи совместимы с широким спектром моделей струйных принтеров и идеально подойдут как для домашнего, так и для офисного использования. Благодаря простоте установки и надежной работе, картриджи EasyPrint становятся незаменимым выбором для пользователей, стремящихся к максимальной производительности своих устройств.

Отзывы о товаре Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black

Источник: Яндекс Маркет
10.03.2023
Алла

Достоинства:


Комментарий:
Цена оригинальных от 2 тр (размер L) и 4 тр ( размер XL). Здесь 350р за XL,в 10 раз дешевле. Брала по совету мастера, который обслуживает наши принтеры на работе.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2022
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не устанавливал в принтер.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2022
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Доступная по цене замена оригинальным картриджам
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2022
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в хорошем виде. Отличная замена оригинальным. Качество печати хорошее, принтер его отлично считывает. Самый бюджетный картридж что мне удалось найти.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2022
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал для домашней фотопечати рисунков, все устроило.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный качественный картридж. Берём обычно всегда всю серию.



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Характеристики
Бренд
EasyPrint
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для струйных принтеров EasyPrint созданы для тех, кто ценит качество и эффективность. Эти струйные картриджи отличаются повышенной емкостью, что обеспечивает длительный срок службы и снижает необходимость в частой замене. Бренд EasyPrint гарантирует стабильную печать без потери качества, обеспечивая яркие и четкие изображения. Эти картриджи совместимы с широким спектром моделей струйных принтеров и идеально подойдут как для домашнего, так и для офисного использования. Благодаря простоте установки и надежной работе, картриджи EasyPrint становятся незаменимым выбором для пользователей, стремящихся к максимальной производительности своих устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2023
Алла

Достоинства:


Комментарий:
Цена оригинальных от 2 тр (размер L) и 4 тр ( размер XL). Здесь 350р за XL,в 10 раз дешевле. Брала по совету мастера, который обслуживает наши принтеры на работе.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2022
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не устанавливал в принтер.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2022
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Доступная по цене замена оригинальным картриджам
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2022
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в хорошем виде. Отличная замена оригинальным. Качество печати хорошее, принтер его отлично считывает. Самый бюджетный картридж что мне удалось найти.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2022
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Использовал для домашней фотопечати рисунков, все устроило.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный качественный картридж. Берём обычно всегда всю серию.


Картридж струйный EasyPrint IC-CLI451BK XL Black - купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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