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Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный

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Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный - фото 1
Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
  • Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный
1 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
74

Описание товара Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный

Cactus CS-CC644 №121XL — это высококачественный совместимый трехцветный картридж увеличенной емкости, созданный как полноценная и доступная альтернатива оригинальному блоку HP 121XL (CC644HE).Продукт предназначен для использования в струйных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) компании Hewlett-Packard. Он отлично подходит как для повседневной домашней печати документов, так и для создания цветных маркетинговых материалов или ярких любительских фотографий в офисе.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Cactus CS-CC644 №121XL — это высококачественный совместимый трехцветный картридж увеличенной емкости, созданный как полноценная и доступная альтернатива оригинальному блоку HP 121XL (CC644HE).Продукт предназначен для использования в струйных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) компании Hewlett-Packard. Он отлично подходит как для повседневной домашней печати документов, так и для создания цветных маркетинговых материалов или ярких любительских фотографий в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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