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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500

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Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 - фото 1
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 - фото 1
  • Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
5 400 руб.  7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376109
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
5.9

Описание товара Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500

Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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