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Картридж лазерный HP 335X W1335X черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный HP 335X W1335X черный

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Картридж лазерный HP 335X W1335X черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
m438n, m442dn, m443nda
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375667
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
m438n, m442dn, m443nda
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х21х14
Вес, г.
950

Описание товара Картридж лазерный HP 335X W1335X черный

Лазерный картридж HP 335X W1335X это высококачественное чернильное устройство, разработанное специально для использования в принтерах HP. Этот картридж обеспечивает безупречное качество печати и долговечность, что делает его идеальным выбором для офисной среды или домашнего использования. Лазерный картридж HP 335X W1335X позволяет создавать четкие и четкие тексты, документы и изображения. Он имеет высокую емкость, позволяющую распечатывать до 4000 страниц, что увеличивает продуктивность и экономит время на замену картриджей. Кроме того, лазерный картридж HP 335X W1335X легко устанавливается и подключается к совместимым принтерам HP. Он также обладает надежной защитой от утечки чернил, что предотвращает возможные повреждения принтера. Если вы ищете надежный и эффективный лазерный картридж, Лазерный картридж HP 335X W1335X это идеальный выбор для ваших печатных задач. Получите четкие, профессионального качества результаты печати с лазерным картриджем HP 335X W1335X.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 335X W1335X черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
m438n, m442dn, m443nda
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж HP 335X W1335X это высококачественное чернильное устройство, разработанное специально для использования в принтерах HP. Этот картридж обеспечивает безупречное качество печати и долговечность, что делает его идеальным выбором для офисной среды или домашнего использования. Лазерный картридж HP 335X W1335X позволяет создавать четкие и четкие тексты, документы и изображения. Он имеет высокую емкость, позволяющую распечатывать до 4000 страниц, что увеличивает продуктивность и экономит время на замену картриджей. Кроме того, лазерный картридж HP 335X W1335X легко устанавливается и подключается к совместимым принтерам HP. Он также обладает надежной защитой от утечки чернил, что предотвращает возможные повреждения принтера. Если вы ищете надежный и эффективный лазерный картридж, Лазерный картридж HP 335X W1335X это идеальный выбор для ваших печатных задач. Получите четкие, профессионального качества результаты печати с лазерным картриджем HP 335X W1335X.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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