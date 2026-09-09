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Картридж лазерный HP 117 W2072A желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный HP 117 W2072A желтый

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Картридж лазерный HP 117 W2072A желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
150a, 150nw, 179fnw, 178nw
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319522
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
150a, 150nw, 179fnw, 178nw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х8
Вес, г.
350

Описание товара Картридж лазерный HP 117 W2072A желтый

Картридж лазерный HP 117A заполнен качественной краской желтого цвета. Это позволяет использовать представленное изделие для цветной печати, в том числе для буклетов, рекламных листовок, фотографий и визиток. Ресурс модели от известного производителя рассчитан на 700 страниц, что делает ее подходящей для применения дома и в небольшом офисе. Использовать изделие можно с принтерами HP серии Color Laser.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 117 W2072A желтый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
150a, 150nw, 179fnw, 178nw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный HP 117A заполнен качественной краской желтого цвета. Это позволяет использовать представленное изделие для цветной печати, в том числе для буклетов, рекламных листовок, фотографий и визиток. Ресурс модели от известного производителя рассчитан на 700 страниц, что делает ее подходящей для применения дома и в небольшом офисе. Использовать изделие можно с принтерами HP серии Color Laser.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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