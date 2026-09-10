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Впитывающая емкость Canon MC-31 (1156C005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Впитывающая емкость Canon MC-31 (1156C005)

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Впитывающая емкость Canon MC-31 (1156C005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Впитывающая емкость
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 371712
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х9
Вес, г.
840

Описание товара Впитывающая емкость Canon MC-31 (1156C005)

Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями.

Отзывы о товаре Впитывающая емкость Canon MC-31 (1156C005)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
TM-200, TM-205, TM-300, TM-305
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Впитывающая емкость Canon MC-31 (1156C005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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