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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332211
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Описание товара Набор картриджей CANON PGI-72 MBK/C/M/Y/R многоцветный, 5 картриджей
Компания Canon является мировым разработчиком технологий работы с цифровыми изображениями. Основанная в Японии в 1937 году, наша компания насчитывает более 198 000 сотрудников по всему миру, а производственные и маркетинговые подразделения располагаются в Японии, Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. Компания Canon занимает лидирующие позиции в сфере работы с изображениями на протяжении последних 80 лет. Она является ведущим поставщиком в области систем работы с цифровыми изображениями для бизнеса и потребителей. Инновационные технологии составляют важнейшую часть корпоративной философии Canon, и мы стремимся изменить представление людей о возможностях изображения.
Компания Canon является мировым разработчиком технологий работы с цифровыми изображениями. Основанная в Японии в 1937 году, наша компания насчитывает более 198 000 сотрудников по всему миру, а производственные и маркетинговые подразделения располагаются в Японии, Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. Компания Canon занимает лидирующие позиции в сфере работы с изображениями на протяжении последних 80 лет. Она является ведущим поставщиком в области систем работы с цифровыми изображениями для бизнеса и потребителей. Инновационные технологии составляют важнейшую часть корпоративной философии Canon, и мы стремимся изменить представление людей о возможностях изображения.
Набор картриджей CANON PGI-72 MBK/C/M/Y/R многоцветный, 5 картриджей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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