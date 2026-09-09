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Впитывающая емкость Canon MC-10 (1320B014) для iPF750/755 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Впитывающая емкость Canon MC-10 (1320B014) для iPF750/755

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Впитывающая емкость Canon MC-10 (1320B014) для iPF750/755
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Впитывающая емкость
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170215
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
F750, 755
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х6
Вес, г.
750

Описание товара Впитывающая емкость Canon MC-10 (1320B014) для iPF750/755

Оригинальный картридж технического обслуживания для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет -

Отзывы о товаре Впитывающая емкость Canon MC-10 (1320B014) для iPF750/755




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
F750, 755
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж технического обслуживания для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет -
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Впитывающая емкость Canon MC-10 (1320B014) для iPF750/755 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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