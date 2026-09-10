Термопот Starwind STP1131 белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 370890
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85 - 95 C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х25
Вес, кг.
2.5
Описание товара Термопот Starwind STP1131 белый
Изящный дизайн термопота Starwind STP1131 выполнен в сочетании белого и серебряного цвета. Он отлично подчеркнет идеальную чистоту любого помещения и легко впишется в его интерьер, а запах душистого чая с травами или ароматного кофе наполнят атмосферу бодростью. Корпус и внутренний резервуар модели изготовлены из нержавеющей стали. Использование высококачественных материалов обеспечивает не только бесперебойную работу устройства весь эксплуатационный период, но и позволяет сохранить природные качества воды.
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Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85 - 95 C
Управление со смартфона
Нет
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Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Изящный дизайн термопота Starwind STP1131 выполнен в сочетании белого и серебряного цвета. Он отлично подчеркнет идеальную чистоту любого помещения и легко впишется в его интерьер, а запах душистого чая с травами или ароматного кофе наполнят атмосферу бодростью. Корпус и внутренний резервуар модели изготовлены из нержавеющей стали. Использование высококачественных материалов обеспечивает не только бесперебойную работу устройства весь эксплуатационный период, но и позволяет сохранить природные качества воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
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