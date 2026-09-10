Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
31,5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварц
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 369665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31,5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварц
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
микроволны+гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
20
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая
Большой объем - 25 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, маленькие, черные
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 25 л, 700 Вт, большие, белые, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
31,5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварц
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
микроволны+гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Большой объем - 25 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, маленькие, черные
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 25 л, 700 Вт, большие, белые, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 20 л, 23 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, маленькие, черные
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 25 л, 700 Вт, большие, белые, для офиса
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