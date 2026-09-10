Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Малышка Цветочки представляет собой образ младенца — девочки с милым личиком, пухленькими щечками.Ее так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней.
В комплект одежды входят нарядный велюровый комбинезон с вышивкой "цветочки" и шапочка.
Игровые возможности куклы
Благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, ее можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у нее вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Эта кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка.
Высота куклы — 30 см.
Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила.
Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Малышка Цветочки представляет собой образ младенца — девочки с милым личиком, пухленькими щечками.Ее так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней.
В комплект одежды входят нарядный велюровый комбинезон с вышивкой "цветочки" и шапочка.
Игровые возможности куклы
Благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, ее можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у нее вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Эта кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка.
Высота куклы — 30 см.
Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила.
Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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