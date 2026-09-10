Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
13 210 руб.
18 540
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363577
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-D15 White
Вам понадобилось качественное устройство для охлаждения компьютерного процессора? Тогда обратите внимание на кулер Noctua NH-D15, который понравится всем любителям устройств, отличающихся высокой скоростью работы. Радиатор в Noctua NH-D15 произведен из прочного алюминия, который препятствует быстрому перегреву устройства, а основание изготовлено из медного сплава, гарантирующего непревзойденную защиту от различного рода повреждений. Еще одним плюсом этого кулера является наличие башенной конструкции. В комплекте вы найдете два вентилятора для более эффективного охлаждения процессора. Максимальная скорость вращения данного устройства составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82.9 CFM. Помимо самого кулера покупатель получает специальные крепления, фирменную наклейку, документы, переходники и отвертку.
Вам понадобилось качественное устройство для охлаждения компьютерного процессора? Тогда обратите внимание на кулер Noctua NH-D15, который понравится всем любителям устройств, отличающихся высокой скоростью работы. Радиатор в Noctua NH-D15 произведен из прочного алюминия, который препятствует быстрому перегреву устройства, а основание изготовлено из медного сплава, гарантирующего непревзойденную защиту от различного рода повреждений. Еще одним плюсом этого кулера является наличие башенной конструкции. В комплекте вы найдете два вентилятора для более эффективного охлаждения процессора. Максимальная скорость вращения данного устройства составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82.9 CFM. Помимо самого кулера покупатель получает специальные крепления, фирменную наклейку, документы, переходники и отвертку.
Кулер для процессора Noctua NH-D15 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-D15 White