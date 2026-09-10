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Кулер для процессора Noctua NH-D15 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-D15 White

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Кулер для процессора Noctua NH-D15 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
13 210 руб.  18 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363577
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
2.25

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-D15 White

Вам понадобилось качественное устройство для охлаждения компьютерного процессора? Тогда обратите внимание на кулер Noctua NH-D15, который понравится всем любителям устройств, отличающихся высокой скоростью работы. Радиатор в Noctua NH-D15 произведен из прочного алюминия, который препятствует быстрому перегреву устройства, а основание изготовлено из медного сплава, гарантирующего непревзойденную защиту от различного рода повреждений. Еще одним плюсом этого кулера является наличие башенной конструкции. В комплекте вы найдете два вентилятора для более эффективного охлаждения процессора. Максимальная скорость вращения данного устройства составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82.9 CFM. Помимо самого кулера покупатель получает специальные крепления, фирменную наклейку, документы, переходники и отвертку.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-D15 White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Вам понадобилось качественное устройство для охлаждения компьютерного процессора? Тогда обратите внимание на кулер Noctua NH-D15, который понравится всем любителям устройств, отличающихся высокой скоростью работы. Радиатор в Noctua NH-D15 произведен из прочного алюминия, который препятствует быстрому перегреву устройства, а основание изготовлено из медного сплава, гарантирующего непревзойденную защиту от различного рода повреждений. Еще одним плюсом этого кулера является наличие башенной конструкции. В комплекте вы найдете два вентилятора для более эффективного охлаждения процессора. Максимальная скорость вращения данного устройства составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82.9 CFM. Помимо самого кулера покупатель получает специальные крепления, фирменную наклейку, документы, переходники и отвертку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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