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Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+

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Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 1
Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 2
Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 3
Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
  • Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 1
  • Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 2
  • Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 3
  • Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362036
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300

Описание товара Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+

Меховая ветрозащита снабжена меховым покрытием снаружи и нейлоновым слоем внутри. Обеспечивает значительное снижение шума ветра на значение до 40 Дб. Надевается прямо на штатную поролоновую ветрозащиту микрофона CamMic.

Отзывы о товаре Ветрозащитный экран Saramonic CamMic-WS для микрофона CamMic, CamMic+




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Меховая ветрозащита снабжена меховым покрытием снаружи и нейлоновым слоем внутри. Обеспечивает значительное снижение шума ветра на значение до 40 Дб. Надевается прямо на штатную поролоновую ветрозащиту микрофона CamMic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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