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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный

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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 1
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 2
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 3
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 1
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 2
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 3
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358718
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 30 pin
нет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
нет
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
135х65х17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
300

Описание товара Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный

Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 является универсальной портативной батареей, способной обеспечить заряд различных гаджетов в течение короткого времени. Это осуществляется за счет емкой литий-полимерной батареи. Ее емкость составляет 10000 мАч. Наличие USB разъемов в количестве двух обеспечивает одновременную зарядку двум мобильным устройствам при максимальной силе тока на выходе 2,1 А + 2,1 А.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 10000mAh черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 30 pin
нет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
нет
Переходник на micro USB
да
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
135х65х17
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSFT-10000 является универсальной портативной батареей, способной обеспечить заряд различных гаджетов в течение короткого времени. Это осуществляется за счет емкой литий-полимерной батареи. Ее емкость составляет 10000 мАч. Наличие USB разъемов в количестве двух обеспечивает одновременную зарядку двум мобильным устройствам при максимальной силе тока на выходе 2,1 А + 2,1 А.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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