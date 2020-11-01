Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-220X124
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%16 710 руб. 28 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
240x10x4 см
Диагональ, дюйм
103
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
18
Описание товара Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-220X124
Натяжной экран на фиксированной раме, что обеспечивает идеально ровную поверхность для получения превосходной картинки при просмотре видео. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.
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Теги товара: 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
240x10x4 см
Диагональ, дюйм
103
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Натяжной экран на фиксированной раме, что обеспечивает идеально ровную поверхность для получения превосходной картинки при просмотре видео. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180
Теги товара: 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180
Теги товара: 16:9
Достоинства:
Аккуратный и ровный шов по края, полотнище экрана из окантовки не вылазит, даже после натяжения полотно.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Все пружины в наборе целые, тугие, без ржавчины. Полотно без дефектов, зон где плохо отражается картинка и размыта нет, все изображение четкое и контрастное. Экраном доволен.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-220X124
Достоинства:
Аккуратный и ровный шов по края, полотнище экрана из окантовки не вылазит, даже после натяжения полотно.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Все пружины в наборе целые, тугие, без ржавчины. Полотно без дефектов, зон где плохо отражается картинка и размыта нет, все изображение четкое и контрастное. Экраном доволен.