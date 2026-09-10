Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-280X175-DG тёмно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%17 250 руб. 26 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399721
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
316х20х16 см
Диагональ, дюйм
131
Размер экрана
280х175 см
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.8х0.2х0.2
Вес, кг.
12
Описание товара Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-280X175-DG тёмно-серый
Экран для проектора выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования. Отличие новых экранов Cactus SIlverMotoExpert от стандартных моделей в том, что экраны данной серии имеют покрытие HighContrastGrey. Данное покрытие дает эффект усиления контрастности изображения. Качество картинки улучшается, цвета изображения становятся более яркими.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
316х20х16 см
Диагональ, дюйм
131
Размер экрана
280х175 см
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Экран для проектора выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования. Отличие новых экранов Cactus SIlverMotoExpert от стандартных моделей в том, что экраны данной серии имеют покрытие HighContrastGrey. Данное покрытие дает эффект усиления контрастности изображения. Качество картинки улучшается, цвета изображения становятся более яркими.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-280X175-DG тёмно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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