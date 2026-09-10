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Экран настенно-потолочный Lumien Master Control LMC-100113 184x220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран настенно-потолочный Lumien Master Control LMC-100113 184x220

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Экран настенно-потолочный Lumien Master Control LMC-100113 184x220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
19 600 руб.  35 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358622
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
14.12

Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Master Control LMC-100113 184x220

Экран LUMIEN Master Control LMC-100113 имеет размеры 220?184 см и формат 16:9 – это хороший выбор для того, кто озабочен выбором проекционного полотна с электрическим приводом. Бесшумный мотор оснащен автоматикой, останавливающей движение в нужный момент, в свернутом состоянии оконечная планка целиком прячется в корпус – все это продлевает срок эксплуатации устройства. Переключатель базового комплекта на пятиметровом кабеле может быть дополнен пультом дистанционного управления. Углы обзора в 160 градусов и черное окаймление по краю создают комфортный комфорт в просмотре. Экран LUMIEN Master Control LMC-100113 может монтироваться как на стену, так и на потолок.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Lumien Master Control LMC-100113 184x220




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Экран LUMIEN Master Control LMC-100113 имеет размеры 220?184 см и формат 16:9 – это хороший выбор для того, кто озабочен выбором проекционного полотна с электрическим приводом. Бесшумный мотор оснащен автоматикой, останавливающей движение в нужный момент, в свернутом состоянии оконечная планка целиком прячется в корпус – все это продлевает срок эксплуатации устройства. Переключатель базового комплекта на пятиметровом кабеле может быть дополнен пультом дистанционного управления. Углы обзора в 160 градусов и черное окаймление по краю создают комфортный комфорт в просмотре. Экран LUMIEN Master Control LMC-100113 может монтироваться как на стену, так и на потолок.
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Отзывы


Экран настенно-потолочный Lumien Master Control LMC-100113 184x220 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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