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Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236

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Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото 1
Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото 2
Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото 1
  • Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото 2
  • Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
34 730 руб.  52 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358606
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
440x10x4 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
4.2х0.15х0.15
Вес, кг.
52.5

Описание товара Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236

Натяжной экран на фиксированной раме, что обеспечивает идеально ровную поверхность для получения превосходной картинки при просмотре видео. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.



Теги товара: 16:9

Отзывы о товаре Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
440x10x4 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Описание
Натяжной экран на фиксированной раме, что обеспечивает идеально ровную поверхность для получения превосходной картинки при просмотре видео. Идеально подходит для короткофокусных проекторов.


Теги товара: 16:9
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран на раме Cactus FrameExpert CS-PSFRE-420X236 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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