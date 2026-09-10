Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый
Монитор Asus – это компактное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с матовым покрытием, этот монитор минимизирует блики и обеспечивает комфортное просмотр в различных условиях освещения. Благодаря IPS-матрице, изображение остается ярким и четким при любых углах обзора, что делает его идеальным для работы и развлечений. Монитор весит всего 0,71 кг вместе с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски. Соотношение сторон 16:9 создает идеальные условия для просмотра фильмов и работы с документами. Время отклика в 5 мс обеспечивает четкость и плавность изображения даже в динамичных сценах. Стоит отметить, что монитор Asus не оснащен встроенными динамиками и USB-концентратором, но предлагает все необходимое для эффективной работы и увлекательного времяпрепровождения. Стильный и простой дизайн устройства легко впишется в любой интерьер, а надежное качество бренда Asus гарантирует долговечность и стабильность работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 840 руб.6460 руб. в СплитМонитор Acer 27” ED270UF6bmiipx 1500R (UM.HE0CD.601)
-
В наличииЦена 26 250 руб.6563 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" Q25G4SR
-
В наличииЦена 26 660 руб.6665 руб. в СплитМонитор MSI 34" MAG 346CQDF E20 1500R, (9S6-3DD71M-022)
-
В наличииЦена 27 470 руб.6868 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425D
-
В наличииЦена 27 780 руб.6945 руб. в СплитМонитор LG 27" 27UP850K-W
-
В наличииЦена 27 830 руб.6958 руб. в СплитМонитор Samsung 32" S32D604UAI
-
В наличииЦена 28 610 руб.7153 руб. в СплитМонитор Acer 27” XZ270UF6bmiiphx 1500R (UM.HX0CD.602)
-
В наличииЦена 28 700 руб.7175 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Kbmiprux (UM.HB2CD.001)
-
В наличииЦена 28 700 руб.7175 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" T27Q-40
-
В наличииЦена 30 330 руб.7583 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 272URDF E16 (9S6-3CE79T-009)
-
В наличииЦена 30 330 руб.7583 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3800A
-
В наличииЦена 32 370 руб.8093 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" U2422HE (2422-4994)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый