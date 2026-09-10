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Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый

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Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 1
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 2
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 3
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность 800:1
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 1
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 2
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 3
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357570
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
Вращение экрана (портретный режим)
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность 800:1
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
1.65

Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый

Монитор Asus – это компактное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с матовым покрытием, этот монитор минимизирует блики и обеспечивает комфортное просмотр в различных условиях освещения. Благодаря IPS-матрице, изображение остается ярким и четким при любых углах обзора, что делает его идеальным для работы и развлечений. Монитор весит всего 0,71 кг вместе с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски. Соотношение сторон 16:9 создает идеальные условия для просмотра фильмов и работы с документами. Время отклика в 5 мс обеспечивает четкость и плавность изображения даже в динамичных сценах. Стоит отметить, что монитор Asus не оснащен встроенными динамиками и USB-концентратором, но предлагает все необходимое для эффективной работы и увлекательного времяпрепровождения. Стильный и простой дизайн устройства легко впишется в любой интерьер, а надежное качество бренда Asus гарантирует долговечность и стабильность работы.

Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
Вращение экрана (портретный режим)
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность 800:1
Время отклика
5
Разъемы
USB Type-C
USB-концентратор
нет
Развернуть
Встроенные динамики
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus – это компактное и функциональное устройство, которое станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с матовым покрытием, этот монитор минимизирует блики и обеспечивает комфортное просмотр в различных условиях освещения. Благодаря IPS-матрице, изображение остается ярким и четким при любых углах обзора, что делает его идеальным для работы и развлечений. Монитор весит всего 0,71 кг вместе с подставкой, что делает его легким и удобным для переноски. Соотношение сторон 16:9 создает идеальные условия для просмотра фильмов и работы с документами. Время отклика в 5 мс обеспечивает четкость и плавность изображения даже в динамичных сценах. Стоит отметить, что монитор Asus не оснащен встроенными динамиками и USB-концентратором, но предлагает все необходимое для эффективной работы и увлекательного времяпрепровождения. Стильный и простой дизайн устройства легко впишется в любой интерьер, а надежное качество бренда Asus гарантирует долговечность и стабильность работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACE (90LM0381-B04170) темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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