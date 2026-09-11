Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMIx2, DisplayPort
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485483
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMIx2, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
73х47х20
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00)
Этот монитор Philips поддерживает подачу питания 90 Вт и удобную док-станцию для ноутбука. Просматривайте изображения UHD, заряжайте ноутбук и подключайте кабель Ethernet — все это с помощью лишь одного кабеля USB-C. Сертификаты TUV означают снижение нагрузки на глаза.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
HDMIx2, DisplayPort
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Этот монитор Philips поддерживает подачу питания 90 Вт и удобную док-станцию для ноутбука. Просматривайте изображения UHD, заряжайте ноутбук и подключайте кабель Ethernet — все это с помощью лишь одного кабеля USB-C. Сертификаты TUV означают снижение нагрузки на глаза.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Монитор Philips 27" 279P1 4K IPS W-LED Black (279P1/00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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