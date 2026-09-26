Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Lightcom 27" V-Max ПЦВТ.852859.300 черный
Монитор Lightcom – это современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает яркое и чёткое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что особенно важно для графической работы и просмотра мультимедиа. Антибликовое и матовое покрытие экрана делает использование монитора комфортным даже при ярком освещении, снижая утомляемость глаз. Время отклика в 4 мс и частота обновления 75 Гц создают плавное изображение, идеально подходящее для игр и просмотра видео. Монитор оснащён USB-концентратором, который упрощает подключение периферийных устройств, а также имеет встроенные разъёмы HDMI, DisplayPort и DVI, обеспечивая гибкость в подключении к различным источникам сигнала. Блок питания вынесен за пределы корпуса, что позволяет уменьшить толщину устройства и облегчает его размещение в ограниченном пространстве. Регулировка по высоте позволяет настроить экран под ваши индивидуальные предпочтения, обеспечивая максимальное удобство использования. Монитор Lightcom сочетает в себе передовые технологии и практичный дизайн, что делает его отличным выбором для дома и офиса.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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