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Бензиновый триммер Huter GGT-1900S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

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Бензиновый триммер Huter GGT-1900S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35609
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.19х0.45х0.37
Вес, кг.
8.72

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2.40 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем52 куб.см 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-1900S

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Miloslav Suxomlinow

Достоинства:
Мощность, цена, прямая штанга

Недостатки:
Пока не нашёл

Комментарий:
Косилка спокойно режет небольшой кустарник, возьмет до 2-2.5 см. Леска в комплекте с ножом является большим плюсом для небольшой цены. Очень проста в эксплуатации, но не всегда легко заводится (чем мощнее, тем больше компрессия).



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Скорость вращения ножадо 9500 об./мин 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность2.40 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем52 куб.см 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2019
Miloslav Suxomlinow

Достоинства:
Мощность, цена, прямая штанга

Недостатки:
Пока не нашёл

Комментарий:
Косилка спокойно режет небольшой кустарник, возьмет до 2-2.5 см. Леска в комплекте с ножом является большим плюсом для небольшой цены. Очень проста в эксплуатации, но не всегда легко заводится (чем мощнее, тем больше компрессия).


Бензиновый триммер Huter GGT-1900S - по цене 11020 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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